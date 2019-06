Trovato un cadavere carbonizzato in uno stabile abbandonato a Brescia [FOTO]

7 Giugno 2019 23:25

Brescia, in uno stabile abbandonato della ex Bisider è stato trovato un cadavere carbonizzato

Tragedia a Brescia dove in uno stabile abbandonato della ex Bisider è stato trovato un cadavere carbonizzato. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un clochard che aveva trovato rifugio nello stabile in disuso.

