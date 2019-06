La Brigata Aosta di Messina in Libano: i militari donano fondi per un giovane libanese malato di cuore [FOTO]

24 Giugno 2019 18:19

Il Contingente italiano, attualmente su base Brigata Aosta di Messina, schierato nel sud del Libano nell’ambito della missione UNIFIL, ha accolto l’invito della Banin Charity Association per agevolare una delicata operazione di trapianto di cuore a favore di un giovane libanese, affetto sin dalla nascita da seri problemi cardiaci.

Il ragazzo nelle prossime settimane sarà trasferito in Italia presso un istituto specializzato grazie anche al contributo dei peacekeepers italiani che, in forma totalmente anonima e volontaria, hanno aderito in massa alla gara di solidarietà promossa dall’associazione Banin, nata in Libano nel 2013 con scopi umanitari ed assistenziali a favore dei più bisognosi. La responsabile dell’Associazione, Sabrine Harb, ha voluto ringraziare i militari per la loro generosità, descrivendoli come “ragazzi dai cuori sinceri e dalle mani bianche”.