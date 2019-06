22 Giugno 2019 20:00

Paura in autostrada a Messina, auto in fiamme tra lo svincolo di Tremestieri e San Filippo

Paura in autostrada a Messina. Questo pomeriggio poco prima delle 19, una Fiat Marbella, che viaggiava in direzione Palermo, tra gli svincoli di Tremestieri e San Filippo, ha preso fuoco. All’origine dell’incendio la probabile rottura del tubo della benzina. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, l’auto è stata completamente avvolta dalla fiamme. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Sul posto l’intervento degli agenti di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

