Le interviste a Davide De Stefano e Paolo Macheda, che ci parlano del nuovo gusto della gelateria Cesare e dell’imperdibile evento, Scirubetta

Il territorio calabrese, e quello reggino in particolare, offrono prodotti e opportunità che bisogna solo saper riconoscere e apprezzare. Ed è proprio questa la ‘filosofia’ di Davide De Stefano, titolare della gelateria Cesare, il quale per i gusti da esporre nella sua golosissima vetrina guarda proprio ai prodotti locali, alle eccellenze e ai fiori all’occhiello reggini. Proprio in quest’ottica Cesare offre, da qualche giorno, un nuovo gusto: Amareggio. Un gusto tutto ‘nostrano’ che, noi che lo abbiamo assaggiato, possiamo assicurarvi che ne vale davvero la pena! Quali sono gli ingredienti? Ce li ha svelati lo stesso Davide nell’intervista che trovate cliccando sul link in fondo all’articolo

Nel video, per i nostri lettori, abbiamo intervistato anche il segretario di Scirubetta, Paolo Macheda.

Scirubetta è l’evento tutto reggino che celebra il Festival del Gelato, il cui obiettivo è quello di promuovere il gelato, ma soprattutto il territorio e la città di Reggio Calabria. Paolo Macheda ci racconta dunque come nasce Scirubetta, quando si svolgerà la prossima edizione e perché la presenza dei reggini sia fondamentale in un’ottica di crescita comune che guardi al futuro e al progresso come un’opportunità da cogliere al volo.

