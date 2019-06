Messina, grosso albero a rischio crollo: chiuso un tratto di strada in via La Farina [FOTO]

7 Giugno 2019 16:09

Messina, grosso albero a rischio crollo: strada chiusa, vigili del fuoco sul posto

Grosso albero a rischio crollo a Messina. Il tratto tra via La Farina, da via San Cosimo a via Salandra, carreggiata lato valle, questo pomeriggio è stato interdetto al traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza l’arbusto. Uno dei rami dell’albero aveva completamente occupato la corsia di sorpasso della carreggiata. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, i pompieri sono intervenuti ricorrendo all’ausilio di un’ autoscala e potando i rami dell’albero a rischio crollo.

Valuta questo articolo