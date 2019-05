Sant’Agata Militello, finanziati 2 milioni e 650 mila euro per Villa Bianco: si completa il progetto di riqualificazione del lungomare [FOTO]

10 Maggio 2019 14:48

Finanziati 2 milioni 650 mila euro per Villa Bianco. Il sindaco di Sant’Agata Militello: “Finalmente si completerà il grande progetto di riqualificazione dell’intero lungomare, tra i più belli della Sicilia”

L’assessorato regionale alle autonomie locali ha comunicato il finanziamento per 2 milioni 650 mila euro del progetto di “Riqualificazione del lungomare lungo l’asse del Borgo Marinaro e delle aree adiacenti al castello Gallego” di Sant’Agata Militello che consentirà di realizzare la tanto attesa riqualificazione di villa Bianco.

Il finanziamento rientra nel piano da 145 milioni di euro stanziati dal Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana. provenienti dal POC – Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 e, nello specifico per il progetto di villa Bianco, nella linea di intervento 3.3.2.2 dedicata a “Interventi di realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di strutture congressuali, di impianti sportivi (anche di tipo golfistico), ed altre infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico”.

Vede dunque la luce, dopo anni di stop, un progetto, già partito durante il precedente mandato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Mancuso, che consentirà il restyling completo del tratto di lungomare ancora non riqualificato compreso tra via Campidoglio e via Roma. Prevista la realizzazione di un’area fitness e la creazione di nuovi spazi giochi per i bambini.

Saranno quindi rinnovate le aree verde e le zona pedonali, secondo un’idea progettuale che consentirà l’armonizzazione dell’intero lungomare, comprese le aree già oggetto di precedenti interventi di recupero. Il finanziamento, infine, consentirà anche il completamento di alcuni dettagli dei lavori appena conclusi per il rifacimento della sede stradale oggetto negli anni passati del grave fenomeno erosivo.

“Siamo estremamente soddisfatti perché finalmente vediamo all’orizzonte la realizzazione del grande progetto di riqualificazione dell’intero lungomare, che una volta terminato, sarà ancor di più a pieno titolo tra i più belli della Sicilia – commenta il sindaco Bruno Mancuso –. Il nostro grazie va al governo Musumeci ed all’assessore Bernardette Grasso per l’impegno ed il lavoro svolto affinché si giungesse allo stanziamento di tali risorse investimenti così importanti per il rilancio turistico del nostro territorio”.

L’ufficio tecnico comunale ha adesso a disposizione 90 giorni per aggiornare il progetto, già a livello esecutivo, secondo i nuovi parametri e quindi presentare tutto alla Regione per il successivo via libera al bando di gara.

