Serie B, ecco tutti i verdetti al termine della regular season: favola Lecce, incubo Foggia, salvezza per il Crotone. Ecco la CLASSIFICA definitiva [FOTO]

11 Maggio 2019 18:48

Serie B, i verdetti al termine della regular season: ecco gli accoppiamenti per playout e palyoff. Il Crotone si salva senza spareggi. Ecco la classifica definitiva

Serie B, risultati e classifica- E’ stata un campionato entusiasmante ricco di emozioni e sorprese. Si è chiuso oggi il torneo di Serie B che ha dato i verdetti definitivi. Da domani alcune squadre inizieranno a pensare chi ai playoff, chi ai playout e chi alle vacanze.

Serie B, i verdetti al termine della regular season

Il Lecce va a fare compagnia al Brescia in Serie A, solo playoff per il Palermo. Restano fuori fuori Perugia e Cremonese. Dramma Foggia: perde e retrocede in Serie C dopo la sconfitta di Verona e il colpaccio pazzesco nel finale del Venezia, che trova la Salernitana ai playout.

RISULTATI:

Brescia-Benevento 2-3

