4 Maggio 2019 22:02

Serie B: Crotone battuto dallo Spezia, per la salvezza c’è ancora da soffrire. Esordio da dimenticare per Aglietti a Verona, domani il Cosenza di scena a Salerno

Serie B, risultati e classifica- Il Crotone non riesce a chiudere la pratica salvezza: la salvezza contro lo Spezia fa allungare la sofferenza dei calabresi. Vittoria del Palermo contro l’Ascoli, decisive le reti messe a segno da Moreo e Haas. La Cremonese non è andata oltre il pareggio contro il Brescia già promosso in A. Esordio da dimenticare per Aglietti sulla panchina del Verona, sconfitto 3-0 dal Cittadella. Domani il Cosenza di scena a Salerno.

RISULTATI:

Ascoli-Palermo 1-2

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 2-0

Venezia-Pescara 2-2

Cittadella-Verona 3-0

Benevento-Padova domani ore 15

Livorno-Carpi domani ore 15

Salernitana-Cosenza ore 21

Foggia-Perugia Lunedì ore 21

CLASSIFICA:

BRESCIA 67 LECCE 63 PALERMO 62 BENEVENTO 56 PESCARA 52 SPEZIA 51 CITTADELLA 50 CREMONESE 49 VERONA 49 PERUGIA 47 COSENZA 43 ASCOLI 43 CROTONE 40 SALERNITANA 38 VENEZIA 35 LIVORNO 35 FOGGIA 34 PADOVA 29 CARPI 29

