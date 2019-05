Serie B, il Lecce rimanda l’appuntamento con la Serie A. Straordinaria vittoria del Crotone contro il Benevento, pari per il Cosenza. Ecco la CLASSIFICA aggiornata [FOTO]

1 Maggio 2019 17:28

Serie B: il Lecce cade a Padova e rimanda l’appuntamento con la Serie A. Clamoroso tonfo interno del Verona, perde anche il Benevento a Crotone. Pari del Cosenza contro il Venezia. Ecco la classifica aggiornata

Serie B, risultati e classifica- Primi verdetti per il campionato di Serie B. Il Palermo non va oltre il 2-2 contro lo Spezia nell’anticipo delle 12:30. Il Lecce non ne approfitta e perde a Padova, la squadra è ultima in classifica. Perde anche il Benevento a Crotone: i calabresi sono salvi. Sconfitta interna del Verona contro il Livorno. Pareggio per Cosenza-Venezia e Perugia-Cittadella.

RISULTATI:

Palermo-Spezia 2-2

Carpi-Cremonese 1-2

Cosenza-Venezia 1-1

Crotone-Benevento 1-0

Foggia-Salernitana 3-1

Padova-Lecce 2-1

Perugia-Cittadella 0-0

Verona-Livorno 2-3

Brescia-Ascoli ore 18

CLASSIFICA

BRESCIA 63 LECCE 63 PALERMO 59 BENEVENTO 56 PESCARA 51 VERONA 49 SPEZIA 48 CREMONESE 48 CITTADELLA 47 PERUGIA 47 COSENZA 43 ASCOLI 43 CROTONE 40 SALERNITANA 38 LIVORNO 35 FOGGIA 34 VENEZIA 34 PADOVA 29 CARPI 29























Valuta questo articolo