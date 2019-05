Un viaggio in gommone fino a New York, sfidando i ghiacciai della Groenlandia: lo skipper Sergio Davì a Messina [FOTO]

6 Maggio 2019 11:06

Tappa dello skipper alla Marina del Nettuno di Messina per la conclusione del tour “Palermo, Malta, Eolie”. Sergio Davì affronterà l’IceRib Challenge 2019: il viaggio in gommone da Palermo a New York

Con l’arrivo alla Marina del Nettuno di Messina si è concluso ieri mattina il tour “Palermo, Malta, Eolie in Gommone” che in queste settimane ha portato lo skipper professionista Sergio Davì a Lipari, La Valletta ed a Riposto. Nel corso della giornata sono stati illustrati inoltre i contenuti dell’ “IceRib Challenge” promosso a Messina dal locale sponsor Nautica Femminò in collaborazione con Suzuki Italia Marine.

Presentato in anteprima il Nautilus Explorer”, il gommone altamente performante, modello Nuova Jolly 38 motorizzato con due motori fuoribordo di ultima generazione Suzuki 350 HP, con il quale lo skipper professionista Sergio Davì, autore di numerose imprese sul mare intorno al mondo, esperto di navigazione oceanica d’avventura, affronterà l’IceRib Challenge 2019, il tour che a giugno lo porterà da Palermo a New York attraversando i ghiacciai della Groenlandia.

“Questo giro promozionale” Palermo-Eolie-Malta in gommone è andato molto bene.” Ha dichiarato al suo arrivo a Messina il Comandante Sergio Davì “In queste 500 miglia abbiamo testato le apparecchiature anche se la navigazione oceanica sarà tutt’altra cosa. Ci siamo comunque resi conto degli spazi e di come muoverci. Sono molto concentrato ed allo stesso tempo curioso di mettermi nuovamente alla prova. Le difficoltà non mancheranno, ma sarò supportato da una tecnologia di prim’ordine e dalla voglia di conquistare un nuovo straordinario traguardo.”

A Messina Davì è stato accompagnato dal giornalista Francesco Piras, conduttore su SKY di “Non solo mare” che durante l’evento realizzerà dirette facebook e servizi per il suo programma tv.

Il tour attraverserà la Sicilia, le Isole Baleari, il Portogallo, la Spagna, la Francia, il Regno Unito, l’Irlanda, le Isole Faroe, l’Islanda, la Groenlandia, il Canada e gli Usa.

L’impresa metterà a dura prova i motori 350 hp della Suzuki con cui è motorizzato il gommone Nuova Jolly, l’unico fuori bordo al mondo dotato di due eliche per la massima resa alla planata, bassissimi consumi alla velocità di crociera, sicuro affidabile, doppio iniettore, 4400 di cilindrata per imprimere la massima potenza al motore.

I motori della Suzuki sono disponibili presso la Nautica Femminò concessionaria per Messina e provincia del marchio, con ai vertici Salvatore e Antonino Femminò coadiuvati dalla esperienza cinquantennale del padre Pippo fondatore dell’azienda.

Un motivo d’orgoglio per la prestigiosa azienda messinese che ieri ha presentato ai tanti appassionati della nautica un vero gioiello all’avanguardia della tecnica per vivere con alte prestazioni e con la massima sicurezza ogni performance sul mare.

