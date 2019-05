Salvini a Platì consegna alla Chiesa un bene confiscato alla ‘ndrangheta: “combatterò la droga che è il primo business dei mafiosi”. Le parole del Ministro sulla Calabria [FOTO LIVE]

10 Maggio 2019 12:20

Consegna bene confiscato alla ‘ndrangheta, il Ministro Matteo Salvini arrivato a Platì

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini e’ arrivato a Plati’ per la consegna alla diocesi di Locri Gerace di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. Alla cerimonia, insieme al Ministro, parteciperanno il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, il direttore dell’Agenzia nazionale beni confiscati, prefetto Bruno Frattasi e il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari. Al termine ci sarà l’intitolazione della strada dove si trova l’immobile (ex via Pasquale Ielasi) al Comandante della stazione CC di Platì, Brigadiere Antonio Marino, vittima del dovere.

Salvini a Platì: “la ‘ndrangheta cresce dove c’e’ disoccupazione”

“Lotta alla ‘ndrangheta, allo spaccio di droga, che e’ il primo business della ‘ndrangheta, e lotta per rilanciare il lavoro. Parlero’ con i colleghi ministri perche’ c’e’ un mare stupendo, ma non ci sono infrastrutture, non ci sono strade, non ci sono ferrovie, ci sono difficolta’ negli aeroporti. Non ci sono stabilimenti balneari, non ci sono piani spiaggia, non c’e’ la manutenzione“. E’ quanto affermato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Plati’. “Sono orgoglioso – ha aggiunto – di quello che le forze dell’ordine fanno come arresti, indagini, sequestri, confische, ma poi c’e’ fame di lavoro, perche’ la ‘ndrangheta cresce dove c’e’ disoccupazione. Qua – ha osservato – e’ pieno di bambini, Plati’ e’ uno dei paesi col piu’ alto tasso di natalita’ ma, ahime’, anche col piu’ alto tasso di disoccupazione“.

Salvini a Platì sulle elezioni Europee: “non commento mai i sondaggi”

“Non commento i sondaggi. Mai. Mi tengo l’affetto della gente e la soluzione dei problemi. Se la Lega sara’ il primo partito in Europa, oltre che in Italia, quella sara’ una buona notizia per tutti gli italiani“. Lo ha detto Matteo Salvini commentando i sondaggi pubblicati stamattina su alcuni quotidiani e che darebbero la Lega in calo rispetto alle scorse settimane.

