Salvini incontra la prof sospesa a Palermo, pace fatta: “Tornerà subito in classe”

23 Maggio 2019 20:48

Salvini incontra la docente sospesa a Palermo: “Tornerà subito in classe e con lo stipendio”

“Abbiamo parlato di libertà di pensiero e di futuro ora si sta lavorando tecnicamente, non è mio compito, perché tutto torni a posto”. È quanto ha detto il ministro Matteo Salvini a margine dell’incontrato in Prefettura con la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, sospesa dallo ufficio scolastico provinciale di Palermo per un video degli studenti ritenuto inopportuno perchè associava le leggi fasciste al Decreto Sicurezza. “Mi sono impegnato – ha aggiunto Salvini – ad incontrare gli studenti in aula magna ad apertura del nuovo anno scolastico per parlare anche di sicurezza. Il provvedimento punitivo- ha aggiunto il Ministro- sarà rivisto, la professoressa tornerà subito in classe e con lo stipendio, è stata una richiesta mia e di Bussetti, che parlerà con il provveditore”.

