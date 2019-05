Salvini contestato durante il comizio a Catanzaro: “sento zanzare e moscerini rossi” [FOTO LIVE]

10 Maggio 2019 16:37

Dopo la visita a Platì per la consegna di un bene confiscato, Salvini si è spostato a Catanzaro per un comizio

“Se pensate di far paura a me, avete sbagliato persona: ogni giorno mi arrivano minacce di morte“. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante un movimentato comizio a Catanzaro, in Calabria, dove è stato contestato da persone che, non troppo lontane dal palco, hanno urlato contro di lui e mostrato uno striscione con scritto ‘Mai con Salvini’.Di fronte a non pochi fischi, e alle urla che scandinavo ‘Buf-fo-ne, buf-fo-ne’, il vicepremier ha detto: “Sento delle zanzare, dei moscerini rossi”.

Salvini a Catanzaro: “la mia competizione non e’ con il centro-destra”

“La mia competizione non e’ con il centro-destra, ma con la sinistra, col Pd. I miei avversari stanno a sinistra, non stanno in casa mia“. Lo ha detto ai giornalisti Matteo Salvini, nel corso di una manifestazione a Catanzaro. “Per me – ha spiegato – e’ gia’ motivo di orgoglio che la Lega sia il primo partito in Italia da Nord a Sud; se ci permetteranno di essere primo partito in Europa, l’Italia ritrovera’ forza e orgoglio, cambieremo tutte le regole economiche che stanno massacrando l’Italia e la Calabria in particolare“.

Salvini a Catanzaro: “dateci forza e ribalteremo la Ue”

“O quest’Europa la salviamo in fretta o ai nostri figli lasciamo uno Stato islamico fondato sulla poverta’ e la disoccupazione. O adesso o mai piu‘”. Cosi’ il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Catanzaro in vista delle elezioni europee. “La Calabria – ha aggiunto Salvini – e’ vita, e’ lavoro, e’ futuro, e’ speranza, e portero’ questo messaggio in tutte le televisioni e in Europa. E’ troppo facile dire, non solo per laCalabria, ma per tutta Italia: ‘Ah, italiani, spaghetti, mafia, pizza mandolino’, col c…, glielo facciamo vedere il 26 maggio chi sono gli italiani. Mandateci in Europa e la ribaltiamo quest’Europa, rimettendo al centro il diritto al lavoro, alla vita, alla salute e anche ai valori, restituendo dignita’ a parole che la sinistra voleva cancellare ma sono le parole piu’ belle del mondo, mamma e papa’. Domenica – ha rilevato il leader della Lega – e’ la festa della mamma, non e’ la festa del genitore 6. E mi fa schifo il solo pensiero dell’utero in affitto, dei bambini in vendita. Il bambino ha bisogno della mamma e del papa'”. Salvini ha poi osservato: “O quest’Europa la salviamo in fretta o ai nostri figli lasciamo uno Stato islamico fondato sulla poverta’ e la disoccupazione. O adesso o mai piu‘”.

