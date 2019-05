Reggio Calabria, discarica di rifiuti a Lazzaro: piromani in azione, cumuli di immondizia incendiati [FOTO]

25 Maggio 2019 13:59

Reggio Calabria, emergenza rifiuti a Lazzaro: piromani in azione

“Da qualche tempo il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Motta San Giovanni non funziona come dovrebbe, non conosciamo i veri motivi di tale inadempienza. Nulla fa la regione e ancor meno fa il nostro Comune per cercare di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Le prime giornate di caldo sono arrivate, i disagi e i potenziali pericoli per la salute della popolazione, determinati da gravi inconvenienti igienico sanitari a seguito di tale inadempienza aumentano”-è quanto denuncia Vincenzo Crea, responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”. “I rifiuti- racconta Crea-non vengono raccolti, le mini discariche e i depositi incontrollati già presenti in ogni angolo del nostro territorio aumentano a dismisura. Spesso i siti trasformati in discariche vengono dati alle fiamme da persone senza scrupoli con conseguenti danni alla nostra salute, soprattutto all’apparato respiratorio dal fumo e dal particolato che si sviluppano a seguito di incendio. Nella mattinata odierna– racconta ancora Crea- i rifiuti di diversa tipologia che nel tempo avevano originato una piccola discarica nello slargo a ridosso della SS 106 al km. 20+II sono stati incendiati e con essi delle tubazioni di gomma che si sono liquefatte lungo il muro della Ferrovia. Spente le fiamme il forte odore di bruciato in particolare quello di gomma bruciata si continuava a percepire a notevole distanza.Questi piromani non vogliono comprendere che tali azioni, che condanniamo decisamente, non risolvono il problema, pertanto li invitiamo a desistere dal compiere tali delittuose azioni”.

Valuta questo articolo