Reggio Calabria: rinvenuta piantagione di canapa indiana in Aspromonte [FOTO]

6 Maggio 2019 17:52

Sant’Ilario dello Jonio: i Carabinieri rinvengono la prima piantagione dell’anno

E’ stata scoperta dai Carabinieri la prima piantagione di canapa indiana dell’anno in corso. Dopo le decine di migliaia di piante distrutte nel 2018, giovedì mattina i Carabinieri della stazione di Sant’Ilario dello Jonio, assieme ai colleghi Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, in un’area demaniale di contrada Sullazzo, hanno rinvenuto occultata all’interno della fitta vegetazione, una piazzola adibita a coltivazione di canapa indiana, composta da circa 100 piante di altezza variabile, alcune già con infiorescenze. Lo stupefacente trovato, previo campionamento, è stato distrutto in loco su dispozione dall’autorità giudiziaria.

