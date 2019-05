Reggio Calabria, Mariangela Cama nuovo assessore all’Urbanistica. Falcomatà corre ai ripari e punta sui condoni: “fondamentali per le casse del Comune” [FOTO e VIDEO]

31 Maggio 2019 14:43

Reggio Calabria, Falcomatà chiama Mariangela Cama dentro l’esecutivo, la nuova assessore è in quota Mimmetto Battaglia. Mini rimpasto di deleghe in Giunta

Giuseppe Falcomatà corre ai ripari dopo le varie discussioni all’interno della coalizione di Centro/Sinistra, uscita vincente dalle elezioni comunali del 2014, chiamando nell’esecutico Mariangela Cama, che avrà la delega all’Urbanistica e al Psc. L’architetto Cama si riconosce, all’interno dei Dem, nell’area di Mimmetto Battaglia (presente in sala). Il sindaco di Reggio Calabria, in conferenza stampa, ha detto: “il neo assessore avrà il compito di portare avanti due progetti fondamentali: il condono e approvazione del Piano Strategico Comunale. Il primo -prosegue- è importante per le casse del comune, il ricavato sarà fondamentale per i servizi comunali. Sul Psc ci puntiamo molt: vogliamo dare regole, negli ultimi anni si è creata confusione nelle periferie. La città non può più attendere”. Inoltre Falcomatà ha confermato un mini rimpasto di deleghe: “il consigliere Sera si occuperà di edilizia popolare. L’assessore Muraca, in via esclusiva e diretta, gestirà i Patti per il Sud ed i lavori pubblici, mentre all’ambiente e rifiuti in città si occuperà il Vicesindaco Neri”. Falcomatà conclude: “non saremo mai arroganti e sbruffoni ma punteremo sulle cose da fare. E’ la squadra che fa la differenza e la maggioranza è unita. Noi, a differenza di altri, lottiamo per la crescita economica, culturale, sociale della città”. Il neo assessore Cama: “sono orgogliosa della nomina, darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi. Sono molto esigente e spero di dare il mio contributo”.

Valuta questo articolo