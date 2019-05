Al porto di Reggio Calabria il lussuoso yacht di Leonid Mikhelson, l’uomo più ricco di Russia: a bordo c’è anche un elicottero [FOTO e DETTAGLI]

22 Maggio 2019 15:23

Reggio Calabria: la nave è del miliardario russo Leonid Mikhelson, l’uomo più ricco del paese

Ha attraccato al porto di Reggio Calabria la nave Pacific di proprietà del miliardario russo Leonid Mikhelson, l’uomo più ricco del paese con un patrimonio di 14,4 miliardi di dollari. Mikhelson è il proprietario di Novatek, il maggiore produttore privato di gas in Russia. Mikhelson ha un debole per gli yacht. Il Pacific è stato costruito nel 2012 in Germania, ha a bordo un equipaggio da 30 elementi, piscine, teatro, cinema, elicottero, palestre e arredi meravigliosi. Lo yacht Pacific è di 180 metri ed è il più grande al mondo, come possiamo vedere dalle foto ha anche una pista di atterraggio per aerei.

Il Pacific è arrivata stamattina da Giarre dopo aver navigato per circa due ore, dalle 8 alle 10 e al momento non si sa quando ripartirà e dove andrà quando lascerà il porto di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo