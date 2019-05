Reggio Calabria, in corso incontro sulla “disabilità nel quotidiano” organizzato da Agiduemila [FOTO e INTERVISTA]

4 Maggio 2019 12:31

Reggio Calabria: si sta svolgendo, presso la sala conferenze del Torrione Hotel, l’evento dal titolo “la disabilità nella vita quotidiana- lavoro, viaggi e vita affettiva”

Si sta svolgendo, presso la sala conferenze del Torrione Hotel a Reggio Calabria, l’evento dal titolo “la disabilità nella vita quotidiana- lavoro, viaggi e vita affettiva”. L’iniziativa è organizzata da Agiduemila, associazione di volontariato persone al centro, con il patrocinio degli ordini dei psicologi Calabria. La mission dell’Associazione consiste nel promuovere attività aventi finalità sociali e culturali, operando con coerenza nel quadro della “realizzazione dei valori umani e morali, per la crescita democratica e civile della società, con interventi operativi mirati al miglioramento della qualità della vita ed alla dignità della persona, per la difesa dei più deboli e per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. “Affronteremo un argomento tabù, che è quello della sessualità e della relazione delle persone disabili con il mondo esterno- chiarisce la presidente dell’Associazione AgiDuemila Sara Bottari– per questo motivo ho chiamato uno psicologo Franco Campolo ed un Neuropsichiatra, Aldo Musumeci, con l’esperienza diretta delle mamme, in un altra parte del convegno ragioneremo su quelle persone che hanno fatto della disabilità una risorsa”.

