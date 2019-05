30 Maggio 2019 10:54

Reggio Calabria, autostrada in direzione sud in tilt: traffico paralizzato

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla tangenziale di Reggio Calabria, nella carreggiata Sud, poco prima dello svincolo di Cardinale Portanova. Il traffico era già paralizzato con una lunga coda per lavori in corso nella galleria di Spirito Santo. Probabilmente l’incidente è stato provocato proprio dalla presenza del rallentamento. Adesso il traffico è completamente nel caos, con una coda lunghissima che si prolunga per chilometri fino all’ultimo tratto dell’autostrada.

