3 Maggio 2019 11:08

Reggio Calabria: l’incendio potrebbe essere stato di natura dolosa, la Polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica

Un incendio è divampato questa mattina in un deposito a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Al momento sono in corso le indagini per risalire alle origini del rogo, che probabilmente potrebbe essere stato di natura dolosa. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che all’interno del magazzino fossero conservati documenti giudiziari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato che sta svolgendo le indagini.

