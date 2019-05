Reggio Calabria, altri 100 giovani aderiscono a Forza Italia e colorano di Azzurro l’Arena Ciccio Franco. Cannizzaro: “il partito vola verso il futuro” [FOTO]

11 Maggio 2019 08:10

A Reggio Calabria un evento per celebrare l’adesione di 100 giovani a Forza Italia: l’Arena Ciccio Franco si colore di Azzurro con le bandiere del partito di Berlusconi

“La pianificazione di una ristrutturazione solida del presente deve imprescindibilmente transitare dalle scelte future che dovranno essere adottate. Oggi, questo inequivocabile concetto, trova la sua massima espressione nelle generazioni più giovani che si apprestano a vivere un domani ricco di molteplici e particolari insidie, di vario genere, ma non per questo meno fruttuoso se debitamente programmato e vissuto. Una premessa indispensabile che accompagna la scelta di oltre 100 giovani della Città di Reggio Calabria, desiderosi di manifestare pubblicamente la loro adesione al progetto politico di Forza Italia“. Così il deputato, nonchè coordinatore Provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, appena 36enne, saluta con viva soddisfazione l’adesione di altri 100 ragazzi al partito che sta guidando sulla sponda calabrese dello Stretto.

“Un interesse forte – aggiunge Cannizzaro – che ha suscitato la mia totale ammirazione nei confronti di questi ragazzi che, dai 18 ai 35 anni, hanno sentito impellente la necessità di assumersi la responsabilità di “voler” decidere quale domani poter costruire tutti insieme. Studenti liceali, universitari, giovani laureati, artigiani, operai, imprenditori e tanti altri, sono la sintesi della vera energia umana indispensabile a cambiare le cose, abbandonando antichi stereotipi e proponendosi senza indugio sulla scena odierna della politica locale, regionale e nazionale. Condividere con loro questa decisione, è per me un momento di grande intensità umana e sociale ed una responsabilità importante che mi onoro di assumere e che incrociando le loro legittime speranze, dimostra quanto sia corretta la strada intrapresa dal rinnovato coordinamento provinciale di Forza Italia assieme ai colleghi parlamentari Marco Siclari e Maria Tripodi, sotto la guida della coordinatrice regionale Jole Santelli”.

“A questi ragazzi – conclude il giovane deputato reggino – rivolgo un affettuoso senso di gratitudine per la stima e la fiducia che nel partito azzurro ripongono. Concretezza, speranza e soprattutto passione, queste le determinanti condizioni che le nuove generazioni sono desiderose di esprimere, affinché non possano un giorno recriminare per aver delegato le proprie vite ad altri“.

ELENCO ADESIONI DEI 100 GIOVANI

1 Andrea Ripepi 28 Anni 2 Andrea Salvago 27 Anni 3 Damiano Salvago 22 Anni 4 Stefano Forgione 26 Anni 5 Elena Fiore 26 Anni 6 Angelo Cama 29 Anni 7 Riccardo Romeo 30 Anni 8 Fabiana Eder 29 Anni 9 Alfredo Francesco Valentino 33 Anni 10 Francesca Gali’ 35 Anni 11 Francesca Polimeni 30 Anni 12 Giusy Incognito 29 Anni 13 Giuseppe Sofi 27 Anni 14 Matteo Laro 24 Anni 15 Marzia Lagana’ 28 Anni 16 Alessia D’agostino 27 Anni 17 Giovanni Fiorentino 34 Anni 18 Piero Mucciola 26 Anni 19 Saverio Crea 27 Anni 20 Antonino Polimeno 34 Anni 21 Giuseppe Verduci 28 Anni 22 Francesca Romeo 26 Anni 23 Gloria Pentivolpe 26 Anni 24 Agata Altomonte 30 Anni 25 Elio Matalone 34 Anni 26 Rocco Pasquale Noto 23 Anni 27 Angelo Riceduto 28 Anni 28 Dario Raco 28 Anni 29 Annamaria La Motta 34 Anni 30 Elvira Giordano 34 Anni 31 Rita Maria Zumbo 30 Anni 32 Juri Caccamo 20 Anni 33 Angelo Davide Giordano 26 Anni 34 Ilenia Maria Quattrone 26 Anni 35 Giovanni Zumbo 26 Anni 36 Pasquale Scarpella 19 Anni 37 Giacomo Babuscia 23 Anni 38 Domenico Marrara 35 Anni 39 Luca Adornato 19 Anni 40 Anna Giordano 26 Anni 41 Alessia Maria Macheda 23 Anni 42 Giuseppe Scopelliti 25 Anni 43 Vanessa Toscano 29 Anni 44 Daniela Arillotta 34 Anni 45 Antonio Lagana’ 34 Anni 46 Francesco Cuzzocrea 35 Anni 47 Paolo Marciano’ 33 Anni 48 Antonella Cuzzocrea 20 Anni 49 Paolo Agnelli 30 Anni 50 Pietro Gattuso 23 Anni 51 Filippo Roto 26 Anni 52 Gianmarco Fresca 24 Anni 53 Giuseppina Triolo 34 Anni 54 Domenico Zumbo 35 Anni 55 Francesca Crucitti 33 Anni 56 Emanuela Zumbo 30 Anni 57 Francesco Greco 32 Anni 58 Valentina Zumbo 33 Anni 59 Pasquale Meduri 34 Anni 60 Francesco Pellegrino 34 Anni 61 Carmen Capretti 26 Anni 62 Giulia Grasso 20 Anni 63 Marco Galimi 25 Anni 64 Raffele Roda’ 22 Anni 65 Rocco Palamara 31 Anni 66 Paolo Falcone 20 Anni 67 Vincenzo Battaglia 25 Anni 68 Giacomo Tramontana 25 Anni 69 Sonia Arillotta 21 Anni 70 Cristiano Guarna 26 Anni 71 Giuseppe Gemelli 25 Anni 72 Roberto Clemenze 24 Anni 73 Giuseppe Maio 25 Anni 74 Katia Cutrupi 24 Anni 75 Giovanna Rosaria Neri 35 Anni 76 Giuseppe Giustra 32 Anni 77 Paolo Buggea 35 Anni 78 Dario Romolo Milea 32 Anni 79 Giuseppe Sofi 27 Anni 80 Emanuele Salvatore Tornatola 27 Anni 81 Martina Incognito 24 Anni 82 Francesca Cilione 34 Anni 83 Daniele Oreste Caracciolo 34 Anni 84 Chiara De Lorenzo 27 Anni 85 Claudia Politi 34 Anni 86 Domenico Casile 29 Anni 87 Andrea Pratico’ 31 Anni 88 Margherita Sorgona’ 32 Anni 89 Annalisa Alati 34 Anni 90 Laface Giuseppe 26 Anni 91 Bruno Sgro’ 33 Anni 92 Giovanni Borzumati 32 Anni 93 Angela Messineo 31 Anni 94 Lorenzo Artuso 21 Anni 95 Vanessa Immacolata Marrara 22 Anni 96 Emanuela Falzea 35 Anni 97 Davide Nicoletti 27 Anni 98 Daniele Nicoletti 21 Anni 99 Pasquale Serrano’ 24 Anni 100 Francesca Laro 26 Anni

