Reggio Calabria, cumuli di rifiuti da oltre dieci giorni al centro storico [FOTO]

28 Maggio 2019 17:11

Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina esasperata sull’emergenza rifiuti in città

Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, esasperata dalle condizioni di degrado in cui versa il centro storico della città. La lettrice indignata afferma: “Buonasera sono una cittadina di Reggio Calabria, contribuente pagante, nonché vostra lettrice. Vi scrivo quest’oggi per segnalarvi la situazione di degrado in cui viviamo in pieno centro storico alla salita del teatro comunale cittadino, come ben potete vedere nelle foto in allegato. Perfino il negozio Enel accoglie la propria clientela con cumuli di spazzatura che da oltre dieci giorni non viene raccolta, creando disagi maleodoranti e perfino la sgradevole visita di topi mai visti così proliferi in centro città”.

