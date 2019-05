Reggio Calabria: assemblea del personale dell’Aeroporto dello Stretto. De Cesare: “fondamentale il rinnovo del contratto nazionale” [FOTO]

17 Maggio 2019 14:10

Reggio Calabria: assemblea del personale dell’Aeroporto dello Stretto in vista dello Sciopero Nazionale del 21 Maggio. De Cesare (UilTrasporti): “fondamentale il rinnovo del contratto nazionale”

In occasione dello sciopero del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di martedì 21 maggio si è svolta, questa mattina, a Reggio Calabria un’assemblea con il personale dell’Aeroporto dello Stretto. Presenti all’assemblea il responsabile nazionale della UilTrasporti Simone De Cesare ed il segretario regionale Luciano Amodeo, per testimoniare la vicinanza del sindacato per una situazione “non più sostenibile per i lavoratori“. “Le problematiche che ci sono nel settore sono molteplici- sottolinea Simone De Cesare-. Nonostante ci sia una crescita costante, si perdono numerosi posti di lavoro: è fondamentale il rinnovo del contratto nazionale perché ci devono essere delle regole chiare e certe. Noi abbiamo richiesto sostegno legislativo a questo governo. Invitiamo i lavoratori a partecipare in massa allo sciopero nazionale unitario del 21 maggio prossimo”, conclude.

Valuta questo articolo