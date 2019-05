Reggina, mercoledì gli ottavi di finale dei playoff. Cevoli: “a Catania ci sarà un esodo da Reggio Calabria” [FOTO]

12 Maggio 2019 22:40

Reggina, il sogno continua: Granillo da sballo con 15.000 tifosi, Mercoledì gli Ottavi di Finale a Catania. Cevoli: “mercoledì ci saranno tanti tifosi da Reggio Calabria”

La Reggina dopo tanta sofferenza riesce a passare il turno dei playoff di Serie C. E’ stata una partita difficile, questa sera contro il Monopoli: la squadra ha sentito molto la partita tanto da essere contratti e con poche idee per lunghi tratti di gara. Fantastici i 15 mila del Granillo, i quali hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto di gioco. Il prossimo turno si giocherà mercoledì 15 Maggio a Catania (orario ancora da definire) in partita secca: la squadra di Gallo è costretta a vincere, in caso di pareggio passa il Catania.

Reggina, mercoledì gli ottavi di finale dei playoff. Cevoli: “godiamoci il passaggio del turno. a Catania ci sarà un esodo da Reggio Calabria”

E’ molto contento Roberto Cevoli dopo il passaggio del turno della Reggina: “i ragazzi hanno sentito questa partita, c’era tanta pressione. Il Monopoli ha dimostrato di essere una squadra forte, ha alcuni calciatori che possono giocare in Serie B.A Catania ci sarà un esodo da Reggio Calabria”.

La Reggina passa il turno dei playoff, Cevoli: “bravo Ungaro, si è tolto una grande soddisfazione”

Roberto Cevoli, dopo il passaggio del turno nei playoff della Reggina, parla dell’autore del gol qualificazione: “Ungaro si è sempre allenato con voglia e determinazione e oggi è tolto una grande soddisfazione”.

Reggina, mercoledì gli ottavi di finale dei playoff. Ungaro: “godiamoci questa bella serata”

E’ raggiante l’autore del gol qualificazione per la Reggina, Giuseppe Ungaro: “abbiamo superato il turno, godiamoci questa bella serata, anche se ci sarà poco tempo”.

Reggina, Ungaro sul gol qualificazione: “ci ho provato ed è andata bene”

La Reggina affronterà il Catania mercoledì 15 maggio negli ottavi dei playoff promozione. L’autore del gol, Giuseppe Ungaro parla della della sua rete: “ho visto il portiere fare un passo in avanti e ci ho provato”.

La Reggina si qualifica agli ottavi dei playoff. L’allenatore del Monopoli: “grande prestazione della mia squadra, abbiamo bloccato gli amaranto”

Giuseppe Scienza, dopo il pari contro la Reggina, parla della prestazione del Monopoli: “abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo bloccato gli amaranto. Abbiamo dominato ma ci è andata male”.

