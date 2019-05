4 Maggio 2019 12:00

Reggina: domani lo store apre le sue porte, la struttura innovativa all’insegna del design che andrà ad impreziosire la rinnovata Piazza Duomo

Cresce l’attesa per l’inaugurazione della prima “Casa Amaranto” a Piazza Duomo a Reggio Calabria. L’evento è fissato per domani 5 maggio alle ore 15.30. Sarà un evento nell’evento: diretta streaming sul portale ufficiale e sulla pagina Facebook del club, attività ludiche in piazza con i bambini della scuola calcio e la presenza di tutti i tesserati della Reggina.

Valuta questo articolo