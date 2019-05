Messina, un nuovo porto per l’approdo delle feluche: ecco il progetto per Ganzirri [FOTO]

24 Maggio 2019 13:36

“Il progetto – ha sottolineato l’assessore Previti – nasce per garantire un approdo ed un riparo pesca per le nostre imbarcazioni. Ad oggi non ce ne sono nella città di Messina nonostante sia estesa in maniera anche notevole sul litorale; l’unico porto adibito ai pescatori è proprio il porto di Messina che per il dislivello del molo non consente però l’attracco delle imbarcazioni. Nell’ambito del programma operativo FEAMP, che utilizza fondi destinati alla

pesca, abbiamo presentato un progetto importante che localizza a Ganzirri, esattamente nella zona del torrente Papardo, un approdo per i pescatori in particolare per le feluche, imbarcazioni tipiche messinesi, per tutelare questo particolare patrimonio materiale. Sostanzialmente il progetto rappresenta una messa in sicurezza per lo sbarco delle feluche che sino ad ora sbarcano lì, dove lo specchio d’acqua antistante e protetto dalle scogliere si è notevolmente ridotto negli anni mettendo in serio pericolo le operazioni di sbarco. Adesso con questo finanziamento di circa tre milioni e 300 mila euro realizzeremo un vero e proprio approdo naturale, con una piattaforma di servizi per i natanti che sbarcano in questo sito che sarà attrezzato con box in legno per garantire anche e la pulizia del pescato, con celle frigorifere e con una tettoia, a garanzia della sicurezza di pescatori e feluche, affinché anche questo tipo di sbarco diventi un momento di intrattenimento e di commercio potenziando un comparto da noi non sufficientemente tutelato”.