Playoff Serie C, Cevoli carica la Reggina: “gara difficilissima ma vogliamo vincere e passare il turno” [FOTO e VIDEO]

14 Maggio 2019 12:56

Playoff Serie C, Cevoli carica la Reggina: “il Catania gioca in casa e vuole assolutamente passare il turno. Noi dobbiamo giocare con serenità e fare un gol in più dei siciliani”

Grande attesa a Reggio Calabria per il secondo turno dei playoff di Serie C. La Reggina ha l’obbligo di vittoria contro il Catania per passare al turno successivo (inizio ore 20:30). In conferenza stampa Roberto Cevoli parla della gara sottolineando come gli amaranto devono “giocare con serenità. I siciliani giocano in casa e vogliono assolutamente passare il turno. Noi dobbiamo fare un gol in più”.

Reggina, Cevoli: “la gara con il Catania sarà difficilissima”

Roberto Cevoli è convinto che la Reggina possa fare una grande gara domani sera a Catania nel secondo turno dei playoff di Serie C: “sarà una gara difficilissima, noi vogliamo dire la nostra”.

Reggina, Cevoli: “abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi”

La Reggina ha bisogno dei propri sostenitori a Catania. Parole di Mister Cevoli, il quale in conferenza stampa, dice: “speriamo di poter avere più gente di Reggio Calabria allo stadio”.

Reggina, Cevoli si sbilancia sulla formazione: “serve gente di corsa”

Roberto Cevoli, mister della Reggina, si sbilancia circa la formazione che metterà in campo contro il Catania domani sera: “potrebbe cambiare qualcosa nell’11 titolare, serve gente di corsa che possa fare male ai siciliani”.

Reggina, Cevoli: “i playoff si vincono di più con la testa”

Domani sera la Reggina ha un risultato solo, la vittoria, per passare il turno e proseguire il sogno playoff. Cevoli: “gli spareggi promozione si vincono con la testa”.

Reggina, Cevoli: “contento per domenica, avevamo l’obbligo di passare il turno”

Roberto Cevoli parla della gara contro il Monopoli: “sono molto contento di come è andata domenica, la Reggina doveva passare il turno e ci siamo riusciti. È stato bello dare una soddisfazione ai tifosi”.

