17 Maggio 2019 21:18

Dopo il caso Palermo che ha stravolto la classifica di Serie B, al via i playoff con la partita tra Spezia-Cittadella. Si gioca in gara unica: in caso di pareggio nei 90′ sono previsti i tempi supplementari, ma non gli eventuali rigori. Gli ospiti sono dunque obbligati a vincere in quanto sono arrivati in una posizione di classifica peggiore.