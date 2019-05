Messina, palo a rischio schianto sulla s.s. 113 a Spartà [FOTO]

8 Maggio 2019 17:54

Messina, la segnalazione del consigliere Mario Biancuzzo: “pericoli sulla s.s. 113 a Spartà e in via Ziino”

Un palo, sulla strada statale 113/dir a Spartà (Messina), che sorregge i fili dell’impianto della pubblica illuminazione, si è inclinato a causa dei forti venti sciroccali che si sono abbattuti in zona nei giorni scorsi. Lo segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede interventi tempestivi per la messa in sicurezza.

Inoltre, segnala sempre il consigliere, in via Ziino Piano Torre “un filo, probabilmente, dell’impianto della pubblica illuminazione si è staccato, in Via Ziino Piano Torre, ed è stato legato sopra una recinzione metallica. Chiedo un intervento di personale specializzato per ricollegare il filo divelto. Non voglio creare allarmismo ma necessita, a mio avviso anche se non sono un tecnico, un intervento immediato”.

