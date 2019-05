Lo yacht di lusso “Christina O” ormeggiato a Reggio Calabria: uno spettacolo mozzafiato [FOTO]

8 Maggio 2019 18:11

Ormeggia a Reggio Calabria lo yacht di lusso “Christina O”

E’ appena salpato da Reggio Calabria, dove è rimasto ormeggiato per qualche ora nella Rada Pentimele oggi pomeriggio, il lussuoso yacht a noleggio “Christina O“. Il mezzo, partito dalla Grecia, si sta dirigendo verso nord attraversando le acque antistanti Gallico marina, con centinaia di osservatori che lo osservano ammirati. Splendore ed eleganza sono due elementi visibili non appena si sale a bordo, numerosi personaggi famosi hanno navigato a bordo di questo gioiello del mare. Christina O è composto da ampi ponti esterni, piscina e jacuzzi piastrellate con mosaici, tre enormi lounge interni, palestra, sala d’intrattenimento e il famoso bar in cui Sir Winston Churchill ha incontrato Jackie Kennedy.

Il Christina O è, con una lunghezza di circa 325 piedi (99 metri), uno dei più grandi e lussuosi Mega-yacht al mondo appartenuto ad Aristotele Onassis, è stato costruito nel 1943 come fregata della classe River per la Marina del Canada con il nome HMCS Stormont e la matricola K327 durante la seconda guerra mondiale alla battaglia dell’Atlantico e fu presente al D-Day. Nel 2011 ha subito un imponente restauro mantenendo però al suo interno, oggetti e fotografie originali delle cronache internazionali degli anni passati.

La sala da pranzo può ospitare fino a 40 persone, con tavoli rifiniti a mano, tovaglie di merletto veneziano e pavimento in marmo incassato. Il ponte poppiero ha una piscina all’aperto con pavimentazione in mosaico, che premendo un pulsante può essere trasformata in pista da ballo, mentre il ponte panoramico ha una piattaforma per l’appontaggio di un elicottero. In occasione di cerimonie, gli spazi interni possono ospitare circa 100 invitati, che possono arrivare a 250 sfruttando gli spazi esterni.

CHRISTINA O, probabilmente uno degli yacht classici maggiormente conosciuti, mette a disposizione un’ampia gamma moderna di servizi per i suoi ospiti: un tender Yamaha Prestige per 8/10 persone, 2 RIBS per sci d’acqua o trasporto, 2 moto d’acqua, 2 windsurf, attrezzatura per immersioni e giocattoli gonfiabili.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo