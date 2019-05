Noto: riapre la sede storica dell’Istituto Magistrale Matteo Raeli [FOTO]

28 Maggio 2019 16:35

L’ex Convento di San Domenico, dopo i lavori di restauro, torna a ospitare alcune classi. Il sindaco di Noto: “In arrivo altri 5 milioni di euro per completare i lavori”

Questa mattina il sindaco Corrado Bonfanti e la Giunta comunale di Noto hanno partecipato alla cerimonia di riapertura della storica sede dell’Istituto Magistrale Matteo Raeli, l’ex Convento di San Domenico. Cerimonia a cui era presente l’attuale dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Matteo Raeli, Concetto Veneziano, insieme con alcuni presidi dell’ultimo trentennio, Angelo Fortuna, Corrado Rinaldi e Corrado Spataro.

“E’ un momento molto emozionante – ha detto il sindaco Corrado Bonfanti, rivolgendosi anche ai docenti e agli studenti presenti – che dedichiamo alla scuola e alle future generazioni. Un primo passo è stato fatto: avevamo ereditato un fallimento e adesso siamo qua a salutare la conclusione di un intervento importante, a cui ne seguiranno altri. Sono in arrivo, infatti, altri 5 milioni di euro per completare i lavori di restauro, messa in sicurezza e adeguamento sismico, in tutta la struttura”.

Al momento, infatti, sono 7 le classi dell’Istituto Matteo Raeli ritornate nell’ex Convento di San Domenico. Dopo la benedizione di mons. Angelo Giurdanella, il sindaco Corrado Bonfanti e il dirigente scolastico Concetto Veneziano hanno firmato il protocollo d’intesa che vedrà Comune e Istituto Matteo Raeli lavorare in sinergia in alcuni progetti che hanno come obiettivo l’educazione ambientale.

