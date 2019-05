Misteriose nuvole nel cielo dello Stretto di Messina: lo spettacolo dell’Arcobaleno di Fuoco che ha incantato i residenti [FOTO]

9 Maggio 2019 12:49

Spettacolo nel cielo dello Stretto di Messina: misteriose nuvole dai colori accesi e dalla strana forma hanno incantato i residenti

Il cielo sullo Stretto di Messina ha regalato un bellissimo spettacolo in questi giorni di bel tempo dal clima finalmente primaverile (anche se durerà poco poco perché maggio proseguirà all’insegna di freddo anomalo e maltempo). Nel cielo sopra Messina e Reggio Calabria sono state infatti fotografate nuvole dall’aspetto misterioso. Come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, le nuvole presentavano una particolare forma allungata ma soprattutto erano illuminate da colori accesi, quasi fosforescenti, che dall’azzurro andavano al rosso per creare uno spettacolo che ha lasciato incantati i residenti. Probabilmente si tratta di un Arcobaleno di Fuoco, un fenomeno meteo raro e affascinante.

L’Arcobaleno di Fuoco deve il suo nome proprio al suo aspetto caratteristico, che può assumere la forma di una fiamma, ma si tratta semplicemente di un arco circumorizzontale. Si può verificare quando il cielo è popolato dai cirri, il tipo di nuvole composte da piccoli aghetti di ghiaccio che quando vengono illuminate dal sole a quote solitamente comprese tra i 10 e i 12mila, creano questo affascinante fenomeno. È come un alone che appare parallelo all’orizzonte, senza quindi la classica forma dell’arcobaleno che parte dal suolo, arriva in alto e poi torna verso il basso. Si tratta in sostanza di un arcobaleno orizzontale, molto raro soprattutto in Italia.

