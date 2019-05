Milazzo, al via la Giornata dello sport: grande festa sul lungomare

24 Maggio 2019 21:02

25 sport in piazza a Milazzo, Antonio Trio testimonial: al via la Giornata Nazionale dello Sport

La XVI Giornata Nazionale dello Sport, che nella provincia di Messina si svolgerà, quest’anno a Milazzo, è stata svelata oggi alla stampa nella conferenza stampa che si è svolta a palazzo dell’Aquila del centro mamertino. La GNS, organizzata in una location per ogni provincia dal Coni, si svolge ogni anno, prima domenica di giugno, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

Il 2 giugno Milazzo aprirà le porte alla grande festa dello sport alle 9 e farà festa fino alle 19, sul lungomare Garibaldi, la stessa location del recente arrivo del Giro di Sicilia di ciclismo.

E’ già molto lunga lista delle società e delle discipline che saranno presenti sui 35.000 metri quadri messi a disposizione del Coni, dal Comune di Milazzo che ha raccolto con entusiasmo l’occasione di essere la terza sede recente della Giornata nazionale dello Sport dopo Messina e S.Agata Militello.

Quando ancora le adesioni sono ancora in corso, si contano già 25 discipline sportive e 60 associazioni che hanno risposto alla chiamata della delegazione messinese del Coni.

In un ricco programma si alterneranno sulla Marina Garibaldi esibizioni, promozioni e dimostrazioni per tutti coloro i quali amano lo sport o vogliono solo provare, per un giorno, qualunque tipo di disciplina.

“Due anni fa a Messina- ha detto durante la conferenza stampa Alessandro Arcigli, delegato Coni di Messina– arrivammo ad avere 5000 presenze e da Roma ci arrivò la notizia che quella era stata la location più bella d’Italia. Dopo l’entusiasmo registrato a Sant’Agata, adesso vogliamo ripetere quella bella esperienza anche a Milazzo. E’ una giornata importante per gli sportivi di Milazzo, ma lo è ancora di più per chi, a qualunque età, sportivo lo può diventare. Una sola persona portata all’attività sportiva, sarebbe il nostro vero successo. Abbiamo pensato ad una Giornata nazionale dello Sport inclusiva, ci sarà spazio anche per i portatori di handicap, non ci saranno barriere e spazio aperto della marina ci aiuterà”.

A fare gli onori di casa l’assessore allo sport del comune di Milazzo Giuseppe Crisafulli: “E’ un piacere poter ospitare questa giornata di sport- ha detto- è importante organizzare bene la logistica e l’ospitalità della nostra città per poter accogliere migliaia di persone in una domenica ricca di eventi. Avremo più palchi e diverse postazioni dove far sport in libertà. Il campione tricolore assoluto di salto in lungo Antonio Trio, sarà il nostro testimonial”.

Contemporaneamente a Montalbano Elicona, si svolgerà la fase montana della GNS. L’associazione Torrebianca e Camminare i Peloritani, hanno infatti organizzato, per il due giugno, una suggestiva giornata di trekking, lungo i nove i km ricavati nel bosco di Malabotta, nel sentiero dei Patriarchi. “L’evento- ha detto Gabriele Rinaldi, responsabile dell’evento con il fiduciario del Coni Francesco Giorgio- è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e coordinato dal Biagio Cuffari, esperto allo sport del Comune”. Le attrezzature sportive necessarie alla realizzazione della grande piazza dello Sport saranno messe a disposizione da Decathlon Milazzo e per la complessa logistica dell’evento è centrale il supporto di Allianz agenzia Masaracchia p.zza Caio Duilio, Milazzo.

