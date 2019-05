A Messina il varo della “Tullio Tedeschi”: in mare per combattere pirateria e traffico di esseri umani [FOTO] 

11 Maggio 2019 16:55

Varata a Messina la “Tullio Tedeschi”, la nuova nave commissionata dalla Marina Militare e realizzata nei cantieri Intermarine Spa

È lunga 44,16 m, larga di 8,4 m, e permette l’imbarco di un gommone RHIB Zodiac Hurricane 733 in uso al G.O.I., tramite uno scivolo a poppa e un sistema integrato di lancio e recupero. Solcherà i mari in difesa della legalità: per il controllo dei traffici marittimi, il contrasto del traffico di esseri umani, la difesa in ambienti di minaccia asimmetrica e di pirateria e l’ evacuazione di personale da aree di crisi. È la nuova Nave ad alta velocità Tullio Tedeschi, unità commissionata dalla Marina Militare e Intermarine. Il varo è avvenuto stamattina nel cantiere Intermarine a Messina.

La nave ha un’impianto propulsivo costituito da 3 coppie di Idrogetti Kamewa e Motori MTU 16V 2000 M94, può viaggiare alla velocità massima di oltre 30 nodi

La Tullio Tedeschi è un moderno e versatile mezzo navale altamente tecnologico che fornirà un elevato valore aggiunto alle peculiari capacità della Marina Militare realizzata Intermarine, controllata del Gruppo industriale Immsi S.p.A..La nave ha un’impianto propulsivo costituito da 3 coppie di Idrogetti Kamewa e Motori MTU 16V 2000 M94, installati in due differenti apparati motori, che assicura all’unità la velocità massima di oltre 30 nodi.

Il sistema di combattimento è costituito da una mitragliera 12,7 mm a canne rotanti e due mitragliatrici 7,62 mm. Ha la zona di poppa del ponte coperta che permette diversi tipi di operazioni quali operazioni di assalto navale, rilascio e recupero operatori Incursori impiegati in Operazioni Speciali. La commessa per due 2 Unità Navali Polifunzionali ad Alta Velocità (UNPAV), una delle quali Nave Cabrini già inaugurata nel 2018, è di 40 milioni di euro.

Girardelli: “promuovere una gestione sempre più continua e sinergica dei domini di Difesa Avanzata e Sicurezza Interna”

“Con il varo si conclude il programma di costruzione delle unità polivalenti ad alta velocità, atto a dotare il raggruppamento subacquei e incursori di strumenti moderni in grado di soddisfare i requisiti di mobilità, proiettabilità e capacità di intervento”- ha detto l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare stamattina durante la cerimonia-“La strategia marittima del paese, nella propria componente militare deve garantire la difesa del suo territorio sul mare, vera frontiera aperta non facilmente presidiabile, con l’adozione di una visione che promuova una gestione sempre più continua e sinergica dei domini di “Difesa Avanzata” e “Sicurezza Interna”.

Il nome della nave è un omaggio a Tullio Tedeschi, medaglia d’oro al valore Militare

Il nome scelto per la nave è un omaggio al sottufficiale della Regia Marina, attivo nella X flottiglia Mas e successivamente al comando mezzi d’assalto di Taranto (Mariassalto) durante la seconda guerra mondiale. Decorato con la medaglia d’oro al valore Militare per l’affondamento dell’incrociatore pesante inglese York il 26 marzo 1941 nella baia di Suda a Creta.

Intermarine tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione ed equipaggiamento di navi militari

“Intermarine – ha detto Livio Gorghi, amministratore delegato di Intermarine – è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione ed equipaggiamento di navi militari con requisiti operativi molto stringenti, che sono il risultato di una lunga fase di perfezionamento e adattamento del nostro progetto basico alle esigenze specifiche di ogni committente.Ci siamo imposti sul mercato internazionale grazie all’ottima reputazione guadagnata con la fornitura alle più prestigiose Marine Militari mondiali di navi speciali, in particolare di cacciamine, oltre a pattugliatori in alluminio e materiale composito per attività di ricerca e salvataggio, e le UNPAV, unità straordinarie. Lavorare con la nostra Marina Militare è sicuramente motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.

