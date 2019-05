“Ripartiamo Donando”: a Messina una giornata formativa sull’importanza della donazione

29 Maggio 2019 17:26

Messina “riparte donando”: in città un momento di riflessione etico-culturale

“Ripartiamo Donando”, è questo lo slogan della giornata formativa-informativa organizzata oggi a Messina per promuovere l’importanza della donazione. All’iniziativa, promossa dalla Fidapa e Aido, in collaborazione con Aido e Faster, ha preso parte anche l’assessore alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi.

La giornata ha preso il via stamane nell’atrio della Stazione Centrale di Piazza della Repubblica. È stato un momento di riflessione sul valore della donazione sul piano della solidarietà e responsabilità sociale e sul ruolo degli organismi protagonisti a livello nazionale di un processo etico-culturale che unisce.

Un’autoemoteca per la raccolta del sangue in Piazza Stazione a servizio dei cittadini donatori, ospitati all’interno della postazione mobile per la visita medica preventiva al prelievo del sangue, ha reso alla giornata il giusto profilo e concretezza, esaltando la gratuità umana, lievito dell’azione dei volontari.

