Messina, rapina a mano armata al Centro Commerciale Maregrosso: caccia a due uomini, un ferito [FOTO]

18 Maggio 2019 23:24

Messina, rapina al Centro Commerciale Maregrosso: un ferito

Attimi di panico questa sera nei locali del nuovo Centro Commerciale Maregrosso a Messina, inaugurato solo lo scorso 18 aprile. Intorno all’orario di chiusura, due uomini con il volto coperto ed armati di pistola e di fucile hanno messo a segno un colpo nel supermercato IperSigma. Prima di fuggire dal retro, uno dei due malviventi avrebbe colpito con il calcio del fucile l’addetto alla portineria, che è stato successivamente trasportato in ospedale. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri: giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’edificio, che saranno fondamentali per risalire all’identità dei banditi. I due malviventi sono riusciti a farsi consegnare l’incasso: l’entità del bottino ammonterebbe a circa 20 mila euro.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo