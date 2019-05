21 Maggio 2019 17:01

Messina: arrivano i kit per la raccolta differenziata, confermata l’eliminazione dei cassonetti dal 1 luglio

Scatta il conto alla rovescia per l’avvio della raccolta differenziata a Messina. In città sono finalmente arrivati i kit da distribuire su tutto il territorio comunale e nei villaggi. È confermata l’eliminazione dei cassonetti a far data 1 luglio dopo aver completato la consegna ad ogni singolo utente del kit per la raccolta differenziata.

