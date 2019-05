Messina: prolungata la mostra “Metameria” di Giuseppe Lisciotto [FOTO]

1 Maggio 2019 20:34

Messina: la mostra di Giuseppe Lisciotto, Metameria, a cura di Katia Giannetto, è stata prolungata fino a sabato 4 maggio

La mostra di Giuseppe Lisciotto, Metameria, a cura di Katia Giannetto, è stata prolungata fino a sabato 4 maggio, in quella stessa data, alle ore 18,30 si svolgerà il finissage, con la partecipazione di Valeria Alessi che proporrà alcuni brani tratti dall’Horcynus Orca. Inaugurata il 12 aprile presso lo studio Magika, la mostra Metameria è stata prorogata fino al 4 maggio. L’esposizione propone una serie di opere che prendono avvio dall’amara consapevolezza che il mare non è una risorsa infinita e che l’uomo sta inesorabilmente distruggendo. La genesi della serie odierna scaturisce dal ritrovamento sulla spiaggia di una piccola vertebra di delfino, un metamero della colonna vertebrale. L’osservazione di un elemento, minuscolo ma al contempo parte determinante del cetaceo, ha stimolato l’artista ad una considerazione sul mondo marino, un universo complesso nel quale ogni essere animale e vegetale è parte di un’immensa catena. La curatrice, Katia Giannetto, sottolinea come “in un sottile gioco tra il piccolo e il grande, il particolare e il generale, la ripetizione e l’unicità, l’isolitudine di Lisciotto ci fa immergere nelle profondità abissali, così ritroviamo conchiglie, polpi, meduse, stelle e cavallucci marini, ma anche molecole e particelle. Un’iconografia variegata che si muove tra frazioni e diffrazioni che ricordano i Nabis, ma soprattutto Klimt e la lezione delle arti decorative, che l’artista messinese analizza negli anni della sua formazione”. A conclusione della mostra Metameria, nella sede di Magika, in via Placida 77, sabato 4 maggio alle ore 18,30 si terrà un finissage, con la partecipazione dell’attrice Valeria Alessi. La mostra è visitabile gratuitamente fino a sabato 4 maggio.

