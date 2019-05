Messina: il Prefetto in visita a Castroreale [FOTO]

9 Maggio 2019 20:31

Visita istituzionale del Prefetto di Messina a Castroreale

Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi in visita istituzionale al Comune di Castroreale. Ad accoglierla il sindaco Portaro, insieme al presidente del Consiglio comunale, dei consiglieri e di una rappresentanza di alunni delle scuole primaria, media e superiore. Presenti anche i sindaci dei comuni di Rodì Milici e di Terme Vigliatore, insieme ad alcuni ex sindaci di Castroreale. Castroreale fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Il Prefetto ha visitato il centro storico, soffermandosi alla Cattedrale e presso il palazzo municipale. La visita al Comune rientra tra i programmi istituzionali che in programma dal Prefetto, a testimonianza della vicinanza e del sostegno che le istituzioni assicurano agli Enti locali per le iniziative da portare avanti per affrontare eventuali problematiche esistenti. Nell’occasione il Prefetto ha ribadito il ruolo della Prefettura quale istituzione statale e governativa presente sul territorio, quale presidio di legalità e tutela dei cittadini, fondata sul rispetto delle leggi, che offre supporto e mediazione nei confronti degli Enti a diverso titolo competenti.

