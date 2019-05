Acr Messina-Matelica LIVE: iniziata la finalissima di Coppa Italia Serie D [FOTO e VIDEO]

18 Maggio 2019 16:16

Acr Messina-Matelica LIVE: a Latina la finalissima di Coppa Italia di Serie D. Solo 249 i tifosi messinesi andati in trasferta: prosegue la protesta contro Sciotto

Acr Messina-Matelica LIVE- Ci siamo! E’ iniziata la finalissima di Coppa Italia di Serie D. La partita si gioca nel campo di Latina. Solo 249 i tifosi messinesi andati in trasferta: prosegue la protesta contro la famiglia Sciotto. Ricordiamo che l’Acr si è salvata all’ultimissima giornata della quarta serie italiana.

Acr Messina-Matelica LIVE: squadra di Tiozzo ad un passo dal raddoppio

Il Matelica a un passo dal raddoppio con un tiro di Melandri che va di poco fuori, Acr in difficoltà in questa fase.

Messina-Matelica LIVE: occasione per l’Acr

Cerca di reagire il Messina in questa finale di Coppa Italia di Serie D. Al 26′ Candè manda fuori di testa da buona posizione.

Acr Messina-Matelica LIVE: la squadra dello Stretto tenta di reagire

E’ partita male il Messina in questa finale di Coppa Italia di Serie D. L’Acr cerca di recupare la partita: al 17′ punizione di Cocimano, palla respinta.

Acr Messina-Matelica LIVE: passa in vantaggio la squadra di Tiozzo

Inizio difficile per la squadra dello Stretto in questa finale di Serie D di Coppa Italia. All’8′ la squadra di Tiozzo passa in vantaggio con Dorato di testa.

Acr Messina-Matelica LIVE: la squadra di Tiozzo fa la partita

Prima schermaglie per la partita di finale della Coppa Italia di Serie D. La squadra di Tiozzo tenta di fare la partita, l’Acr controlla bene il campo.

Acr Messina-Matelica LIVE: ecco le formazioni ufficiali, si parte!

Acr Messina: Meo, Candè, Aldovrandi, Traditi, Zappalà, Ferrante, Biondi, Pirrone, Tedesco, Cocimano, Catalano All.: Infantino

Matelica: Avella, Visconti, Ricco, De Santis, Lo Sicco, Cuccato, Angelilli, Pignat, Dorato, Melandri, Bugaro All.: Tiozzo

