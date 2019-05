16 Maggio 2019 19:55

Messina, incidente a Musolino: 43enne in codice rosso

Incidente questo pomeriggio a Musolino, a Messina. Un Alfa 147, per causa ancora in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata. Ferito il conducente, un 43enne, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, l’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto l’intervento della Polizia Provinciale e dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto il 43enne dalle lamiere.

