Messina, Duomo gremito per Margherita: l’ultimo saluto alla 24enne morta nell’incidente stradale a Paradiso [FOTO]

10 Maggio 2019 17:27

Messina piange la 24enne morta nel tragico incidente sulla litoranea: Duomo gremito per i funerali di Margherita Rosso

Duomo gremito questo pomeriggio per i funerali di Margherita Rosso, la 24enne di Messina morta nel tragico incidente stradale di venerdì mattina sulla litoranea a Paradiso. L’intera città questo pomeriggio si è stretta al dolore della famiglia, lacerata per una perdita così improvvisa. A dare l’ultimo saluto a Margherita c’erano gli amici, i colleghi di università, il vicesindaco Mondello e gli assessori Minutoli e Calafiore, le forze dell’ordine e lo zio della ragazza, monsignor Cesare di Pietro, arcivescovo ausiliare della città. La messa è stata celebrata del vescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, visibilmente provato per la morte della povera ragazza. Un lungo applauso ha accolto l’uscita del feretro dal Duomo. Toccanti le parole di un amico che ha voluto leggere una lettera per ricordare la ragazza: “Ciao Marghe come va lassù? se dovessi scegliere un immagine per descriverti sceglierei un vulcano in eruzione”. Toccanti le parole degli amici che hanno voluto leggere una lettera per ricordare la ragazza.

