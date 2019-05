Messina, da oggi chiusa la galleria San Jachiddu: traffico in tilt, disagi anche per i pendolari Atm [FOTO]

14 Maggio 2019 13:20

Da oggi chiusa la Galleria San Jachiddu, traffico nel caos a Messina: disagi anche per i pendolari in attesa del tram

Traffico in tilt questa mattina a Messina. Da oggi la galleria San Jachiddu è chiusa in entrambe le direzioni di marcia per lavori. Il viadotto sarà chiuso senza interruzioni per 18 giorni di fila: riaprirà il prossimo 31 maggio. E in città il traffico è andato in tilt, con lunghe code sul viale Regina Elena e Viale Regina Margherita. Disagi anche per i pendolari Atm in attesa del tram: stamattina, alle 11, dopo svariati minuti d’attesa, al Capolinea Annunziata sono arrivati contemporaneamente 3 mezzi, di cui il primo, una volta ripartito non ha eseguito le fermate in direzione sud.

