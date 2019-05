Messina: Sacha Cardile è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia giovani

23 Maggio 2019 13:44

Forza Italia, ecco il nuovo commissario dei giovani di Messina, Siracusano (FI): “Persona competente, saprà trainare i giovani azzurri al Congresso”

Nominato il commissario cittadino di Forza Italia giovani a Messina. Si tratta di Sacha Cardile, imprenditore messinese che avrà il compito di condurre i giovani azzurri al congresso. A margine della nomina, la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano ha dichiarato: “Il mio ringraziamento va a Stefano Cavedagna coordinatore nazionale di FI giovani e Dario Moscato vice coordinatore nazionale nonché coordinatore regionale Fi giovani. Sacha è la persona ideale per trainare il movimento al prossimo Congresso. Messina sta acquistando un ruolo sempre più marcato all’interno del panorama politico regionale. È per tale motivo che occorre puntare sulla competenza e serietà, requisiti che Cardile ha dimostrato di possedere”.

