28 Maggio 2019 17:10

Messina: arriva la graduatoria per la selezione dei 30 autisti semestrali da assumere in Atm

Dal Centro per l’impiego di Messina arriva la graduatoria per l’assunzione degli autisti Atm. L’Azienda Trasporti selezionerà 30 candidati valutando i criteri preferenziali, tra cui la comprovata esperienza nel settore del trasporto pubblico locale e il carico familiare. 157 in totale ammessi in graduatoria. I 30 autisti verranno assunti a tempo determinato per sei mesi e saranno impiegati per 39 ore settimanali. Nella gallery la graduatoria dei candidati.

Valuta questo articolo