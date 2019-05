Messina: ArcheoMe restituisce alla città la villetta di via Principessa Mafalda

27 Maggio 2019 18:08

Messina, domani la cerimonia di consegna della villetta di via Principessa Mafalda: i ragazzi di Archeome pianteranno degli alberelli e apporranno un targa alla memoria dell’indimenticato Ciccio Corriera

ArcheoMe porta a termine un’altra impresa dall’alto valore civico. I ragazzi dell’Associazione domani restituiranno alla città la villetta di via Principessa Mafalda, che torna pulita dopo anni di degrado e incuria. Domani pomeriggio, alle 17, i ragazzi pianteranno degli alberelli donati dal Panathlon di Messina e, per l’occasione, verrà apposta una targa in memoria dell’indimenticato Ciccio Corriera, giovane tifoso della curva Sud, morto in un tragico incidente stradale a Roma nel giugno 2017. Con la cerimonia di domani per Archeome volge al termine la mission per il recupero della villetta. Ma non è escluso che, dietro autorizzazione del Comune, lo spazio verde continui anche nei prossimi mesi ad essere gestito dai ragazzi.

