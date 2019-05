Messina: Alberto Urso incontra il Prefetto Librizzi [FOTO]

30 Maggio 2019 19:13

Il Prefetto di Messina riceve il vincitore di Amici

Tappa anche in Prefettura per il talentuoso tenore di Messina Alberto Urso. Il vincitore di Amici questo pomeriggio è stato ricevuto dal Prefetto Maria Carmela Librizzi. Il Prefetto si è complimentato con Alberto per le indiscusse doti canore apprezzate nelle sue esibizioni ed ha sottolineato come il successo riscosso costituisca un vero orgoglio per la città di Messina, dove Alberto è vissuto ed conosciuto per il tratto gentile e la simpatia che lo contraddistinguono. All’incontro, al quale hanno preso parte anche i genitori Alessandro e Antonella, il Prefetto ha espresso al giovane cantante il suo vivo compiacimento per la meritata vittoria e per la bravura dimostrata, augurandogli il prosieguo di una carriera ricca di soddisfazioni e di sempre maggiori successi.

