Messina, malore per un 80enne a bordo di una nave da crociera: salvato dalla Guardia Costiera [FOTO]

22 Maggio 2019 19:23

La Guardia Costiera porta in salvo un 80enne canadese colpito da malore a bordo di una nave da crociera: l’uomo è stato soccorso e trasportato al Policlinico

Salvataggio nelle acque dello Stretto di Messina. Alle 13 di oggi la nave passeggeri “Vision of the Seas” da Civitavecchia al porto di Pireo (Grecia) ha allertato il Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto per la presenza a bordo di un passeggero di nazionalità canadese, di circa 80 anni, colpito da una emorragia interna. Subito è scattato il dispositivo di soccorso. I medici del Cirm di Roma, in contatto con il personale medico di bordo, hanno escluso un trasbordo del passeggero proprio a causa delle condizioni di salute di quest’ultimo. L’unità, costantemente monitorata durante la tratta, è stata quindi dirottata al porto di Messina, dove le condizioni meteo, del porto e delle strutture ospedaliere potevano permettere un più efficace intervento sanitario. L’attività di assistenza e’ stata assicurata, durante la navigazione, con un continuo e costante contatto radio e telefonico, mentre nei pressi del porto di Messina, la nave passeggeri e’ stata assistita dal gommone GC A82. All’arrivo in banchina era presente il personale medico del 118 di Messina che ha preso in cura il malcapitato, all’atto cosciente, e lo ha trasportato presso il Policlinico, seguito dalla moglie.

