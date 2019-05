Messina, drammatico incidente a Paradiso: muore 24enne [NOME, FOTO e DETTAGLI]

7 Maggio 2019 14:02

Messina, drammatico incidente a Paradiso: muore una scooterista di 24anni

Drammatico incidente a Messina. Intorno alle 13, una 24enne, Margherita Rosso, alla guida di uno scooter è morta in un fatale impatto contro un camion. Il sinistro è avvenuto in via Consolare Pompea, nei pressi di Paradiso. Sul posto l’intervento dei medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Gli agenti della Polizia Municipale stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Sembrerebbe che la ragazza abbia perso il controllo del mezzo durante un tentativo di sorpasso. Seguiranno aggiornamenti. Nella gallery le immagini scattate sul posto.

