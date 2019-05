Giro d’Italia 2019: Roglic domina la crono, ma Nibali è fantastico [GALLERY]

19 Maggio 2019 17:32

Giro d’Italia 2019: Roglic vince la crono, ma Nibali è vicino e guadagna su Landa, Lopez e Yates. Conti difende la maglia rosa

Giro d’Italia 2019- Primoz Roglic ha vinto la cronometro da Riccione a San Marino con un’ultima parte su una salita dura. Fantastica la prova di Vincenzo Nibali (quarto) che ha pagato 1’05”, molto meno delle aspettative. Il siciliano diventa quindi il grande rivale dello sloveno. Male gli altri favoriti alla vittoria finale del Giro d’Italia: Yates ha concluso a 3’11” dal vincitore, Lopez ha pagato 3’45”, Landa 3’05”. Distacchi che non saranno facili da recuperare.

Giro d’Italia 2019: Roglic domina la crono. Grandissima prova di Nibali: “sono contento”

Giro d’Italia 2019– Vincenzo Nibali è soddisfatto della sua prova di oggi: “è stata una buona prova, nonostante la pioggia. Ho avuto un piccolo problema con la bici con la sella, ma quando ho visto i miei intermedi ho capito che stavo andando bene. Oggi era molto difficile, aver guadagnato su Yates è stato molto buono, Roglic è uno specialista e ci sta. Non ho preso rischi nelle curve, ma in salita stavo bene. Da giovedì si entra nel vivo del Giro. Avversari come Yates, Lopez e Landa devono attaccare e renderanno la corsa interessante”.

